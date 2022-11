Lorenzo Insigne è tornato a Napoli a riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, oggi in edicola. L’ex capitano azzurro ha fatto ritorno in patria per qualche giorno ed è stato avvistato mentre accompagnava i figli alla scuola calcio alla quale erano iscritti prima del trasferimento in Canada. Pare che l’ex azzurro abbia anche incrociato vecchi compagni di squadra, tra questi Juan Jesus.