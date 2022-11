Il Mattino – Anguissa e Kim ad un passo dall’eliminazione al Mondiale

Anguissa e Kim potrebbero aver salutato il Mondiale in Qatar.

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla situazione dei due calciatori, rappresentanti rispettivamente di Camerun e Corea del Sud: “Stavolta Kim e Anguissa non ripetono ai Mondiali le belle prestazioni chehanno sempre assicurato nei primi tre mesi con il Napoli: sotto tono il difensore sudcoreano nella partita persa 3-2 con il Ghana e il centrocampista camerunense in quella pareggiata 3-3 contro la Serbia. Ora per entrambi le speranze sono ridottissime di andare ancora avanti ai campionati del Mondo: Corea del Sud e Camerun infatti dovrebbero battere nell’ ultima giornata rispettivamente Portogallo e Brasile per avere ancora possibilità di proseguire il cammino in Qatar”.

Due colonne del Napoli di Spalletti sono pronte a fare ritorno in patria, o quasi.