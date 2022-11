Gazzetta – Sirigu è un punto interrogativo: Napoli pronto a prelevare Cragno

Sirigu non convince da secondo ed è per questo che il Napoli starebbe pensando ad Alessio Cragno per rinforzare anche la porta.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’ex Genoa starebbe attualmente in una situazione di limbo: il Napoli ha inserito nel contratto dell’attuale secondo portiere una clausola di 100.000 euro che gli permetterebbe di recedere il contratto del calciatore, aspetto che non è da sottovalutare. Fin ad ora zero minuti in totale per Sirigu, in attesa di attestarne la forma già dalla prima gara di Coppa Italia. Il nome di Cragno, arrivato a Monza con entusiasmo e grinta e ad oggi relegato in panchina a favore di Di Gregorio, sarebbe intelligente e fiuterebbe da affare per la società azzurra: l’ex Cagliari piace per la sessione invernale e la dimanica per un suo approdo in Campania potrebbe decollare da un momento all’altro.