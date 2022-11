CdS – Napoli, tutto pronto per la tournèe in Turchia: manca l’annuncio ufficiale

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla tournèe in Turchia. Sembra essere tutto pronto per partire alla volta di Antalya, ma manca ancora l’annuncio ufficiale perché mancherebbero delle firme sui contratti. Questo quanto evidenziato:

“La Turchia aspetta il Napoli ma il Napoli aspetta che i turchi diano l’ok per la partenza. Il resort è stato prenotato (il Regnum Carya), le date sono state fissate – il decollo per giovedì primo dicembre, il rientro la sera del 12 – ma servono le firme sui contratti di amichevoli che sembrano comunque annunciate. Una sfida con l’Antalyaspor, un’altra con il Crystal Palace, che si allena su campi adiacenti, e poi soprattutto un clima favorevole. Il calendario prevede anche altro e pure in questo caso mancano i timbri dell’ufficialità: ma l’idea di sfidare il Villarreal di Reina e di Albiol al “Maradona”, il 17, è sempre viva”.