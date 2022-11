CdS – Napoli, Spalletti recupera Rrahmani e Kvaratskhelia: i dettagli

Amir Rrahmani e Khvicha Kvaratskhelia sono in fase di recupero completo dai rispettivi infortuni. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport i due calciatori saranno a disposizione di Luciano Spalletti per il ritiro in Turchia. Questo quanto evidenziato:

“Domani il Napoli si ritroverà a Castel Volturno e poi può partire giovedì per la Turchia. Nell’elenco dei convocati ci saranno Rrahmani e Kvaratskhelia, che mancano da un po’: il difensore kosovaro si è fermato a Cremona, l’attaccante georgiano si è arreso dopo gli allunghi ad Anfield. Uno è stato vittima d’una lesione al tendine della coscia sinistra, ha bisogno di cure da quel 9 ottobre, e vorrebbe esserci a San Siro, dopo aver dovuto rinunciare a nove partite; l’altro ha rimediato una lombalgia assai acuta dalla quale sembra essere uscito, dopo averne saltate tre”.