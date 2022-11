CdS – Caos Juve, si guarda in casa Napoli per il futuro ds

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Cristiano Giuntoli. Pare che la Juventus avrebbe messo nel mirino il d.s. del Napoli. Questo quanto evidenziato:

“Due nomi per l’area tecnica della Juventus del futuro. In attesa di capire chi prenderà le redini del club bianconero dopo il terremoto – Exor indicherà Gianluca Ferrero come nuovo presidente, ma dovrebbe essere una scelta temporanea – per guidare il mercato della Vecchia Signora piacciono i profili di Andrea Berta e Cristiano Giuntoli, oggi ds rispettivamente di Atlético Madrid e Napoli. Al momento, comunque, la società punterà ancora su Cherubini”.