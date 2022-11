Braglia: “Juventus? Brutta figura per l’Italia. Sul Napoli…”

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto a Maracanà, in onda su TMW Radio, per parlare di alcune tematiche tra cui la lotta scudetto.

Di seguito le sue parole: “La Juventus? Non facciamo una bella figura dal punto di vista internazionale. Una società così gloriosa come la Vecchia Signora non ne esce bene da questa vicenda. I giocatori non dovranno però farsi condizionare. Il calciatore non vivrà bene ciò che sta accadendo, ma deve pensare a fare il suo mestiere”.

Sul Napoli: “La situazione psicologica è positiva. Qualche battuta d’arresto ci potrà essere, non penso possa tenere il ritmo attuale fino alla fine, ma sono convinto che possa vincere lo scudetto. Non serve un secondo portiere perché rischierebbe di togliere serenità ad Alex Meret. Sirigu ha tempo per recuperare una forma accettabile. Non si deve creare una concorrenza pericolosa, che può far male. La gerarchia attuale fa bene, Sirigu fa da chioccia all’estremo difensore friulano”.