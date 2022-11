Piotr Zielinski potrebbe lasciare Napoli la prossima stagione. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe non rinnovare con la società azzurra. Giuntoli già pensa ad un possibile sostituto, ma si proverà a blindare il polacco, vista la sua esperienza in azzurro e la strepitosa stagione iniziata.