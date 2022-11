Bruno Pizzul, voce storica del nostro giornalismo, che ha allietato tantissimi appassionati nei decenni passati, oggi ha parlato nel corso del programma Rai “Bellamà”.

Pizzul ha parlato di Diego Armando Maradona e anche dell’eterno paragone con Messi, su cui Pizzul si è espresso bene:

“Penso che nonostante auguri il meglio a Messi, neanche la vittoria del Mondiale basterebbe per fare il paragone tra Messi e Maradona, un paragone che credo Messi in primis rifiuti. Coloro i quali hanno visto il calcio di Diego e poi il miglior Messi non possono accettare questo paragone. E dico ciò con tutta l’ammirazione per Messi”.

Fonte: Rai Sport.