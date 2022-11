Il direttore tecnico ed ex calciatore del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per dire la sua sui big match di Serie A. Queste le sue parole: “Per i calciatori giovani le grandi partite possono creare dei problemi. Ricordo i primi anni al Milan, la settimana di preparazione prima del derby o dei match con Juventus e Napoli davano una carica motiva molto importante. Quest’ultima poteva rivelarsi un’arma a doppio taglio, nelle mie prime uscite, infatti, non ho giocato benissimo. Crescendo e maturando poi mi sono reso conto che sono questi i match più belli e che attendo con grande ansia! Mi aspetto che i tanti giovani che abbiamo in squadra possano seguire la mia stessa strada“.