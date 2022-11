Gazzetta – Rrahmani indispensabile in difesa, il dato che fa la differenza

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Amir Rrahmani.

Dopo il problema muscolare riscontrato il 9 ottobre – durante la partita contro la Cremonese -, il difensore kosovaro è rimasto nei box per il resto del campionato giocato prima della pausa Mondiali. Ora il giocatore è in fase di recupero e Spalletti spera di poterlo riavere subito a disposizione in vista della ripresa della Serie A.

Il numero 13 è diventato una pedina importante per la difesa azzurra e a dimostrarlo sono sia le prestazioni che i numeri. Stando a quanto riportato dal quotidiano, infatti, con Rrahmani in campo il Napoli ha subito soltanto otto reti. Un numero inferiore rispetto agli oltre dieci gol incassati in sua assenza.