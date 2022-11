Paolo De Matteis, ex Team Manager della SSC Napoli e attuale Technical Manager della Slovacchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Lobotka a Canale 21, durante Campania Sport.

Queste le sue parole: “Oggi Lobotka è tra i più forti in Europa e, non a caso, ci sono molte sirene di mercato per lui. Ho parlato con Lobo, era molto contento della pausa perché può recuperare un po’. Non farà nessuna vacanza, starà insieme alla famiglia. È entusiasta di questo Napoli e di come sta giocando”.