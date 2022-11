TMW – Ceccarini: “Un mese al calciomercato, Juve tra le più attese ma attenzione a Inter e Fiorentina”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato di acquisti e cessioni nel corso del suo consueto editoriale pubblicato dal portale tuttomercatoweb.com, del quale riportiamo un estratto con le principali notizie di calciomercato:

“A poco più di un mese all’inizio del mercato, la Juventus resta una delle protagoniste più attese. I bianconeri prenderanno un esterno a destra: non solo Odriozola e Karsdorp, la lista si è allungata e la società bianconera infatti sta pensando anche a Joakim Maehle dell’Atalanta, Wilfried Singo del Torino o anche il ritorno anticipato di Cambiaso, in prestito al Bologna. A breve verrà fatta una scelta anche perché la priorità è permettere ad Allegri di avere un’alternativa a Cuadrado. Per la difesa è spuntata anche la pista Josko Gvardiol, centrale croato in forza al Lipsia. Su di lui ci sono anche Chelsea e Tottenham. La valutazione è già molto alta e nel caso l’operazione non si potrebbe fare prima della prossima estate.

Sul croato ha messo gli occhi anche l’Inter, che potrà acquistare solo in caso di partenza di Gosens e Gagliardini. Occhio anche alle novità sul fronte Dumfries: il Chelsea ha la forza economica di fare subito un tentativo senza aspettare l’estate. Per quanto riguarda Marcus Thuram la richiesta è di 10 milioni di euro, con i nerazzurri che vorrebbero provare ad anticipare l’operazione vista la concorrenza. Dipenderà soprattutto dalla volontà del giocatore che non ha fretta di prendere una decisione, visto che a giugno si libererà a parametro zero.

La Fiorentina e Nico Gonzalez proseguiranno insieme la loro avventura. Per i viola l’attaccante argentino è molto importante e non si muoverà, verrà atteso il suo recupero dall’infortunio come per Sottil, reduce dall’operazione all’ernia del disco, così da poter dare una mano decisiva alla squadra nella parte della stagione. Zurkowski, Bianco e Maleh invece sono vicini ai saluti…”.