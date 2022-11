Ai microfoni di RaiSport Dries Mertens, ex Napoli ed attuale attaccante del Galatasaray, ha parlato in merito alla sconfitta del suo Belgio contro il Marocco per 2-0.

“Abbiamo iniziato bene, poi loro hanno fatto gol su un fallo dubbio e dopo l’1-0 è diventato difficile per noi. Ognuno ha fatto il suo e abbiamo avuto le migliori occasioni della partita. Il risultato è pesante in vista della qualificazione, ma abbiamo ancora un’altra partita in cui scenderemo in campo per vincere.”