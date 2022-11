Pirlo, ex allenatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Diretta.it, parlando del Napoli. Queste le sue parole: “Direi che il City è la favorita per vincere la Champions, ma anche il Napoli. La squadra di Spalletti gioca un calcio spettacolare e può provarci. Se tra qualche mese stanno tutti bene e riusciranno a mantenere il livello visto fino ad ora, sarà dura per gli avversari”.