Napoli senza pause! Ecco il programma durante la sosta

Luciano Spalletti e i suoi, in vista di un calendario piuttosto fitto al rientro, basti pensare che affronterà subito Inter e Juve, non vogliono di certo farsi trovare impreparati.

Infatti stando quanto riportato dal Corriere dello Sport non ci saranno pause per la squadra anche durante la sosta del mondiale. I calciatori non convocati per quest’ultimo si ritroveranno a Castel Volturno a partire già da mercoledì, per la ripresa degli allenamenti.

Poi il gruppo partirà per la Turchia fino al 12 dicembre, dopo ad Antalya giocherà due amichevoli; al rientro in Italia, ci saranno altre due amichevoli, delle quali si sa solamente la prima avversaria: il Villareal.