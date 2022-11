Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “L’Inter sta bene, credo che dopo la sosta farà bene. Non servono grandi acquisti secondo me, anche se tutti si stanno dando da fare. Ricordiamoci che l’Inter ha dovuto fare a meno del suo giocatore più importante, Lukaku. Il Napoli sta facendo un grande campionato, ha un allenatore bravo e ha fatto le scelte giuste. Se continua su questa squadra vincerà lo scudetto“.