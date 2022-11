Diego Jr e il sogno di un ruolo nel Napoli: ecco le sue parole

Diego Jr, attualmente allenatore del Napoli United, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e dopo aver parlato del suo ruolo attuale e della “gavetta” da fare consigliata direttamente dal papà, ha espresso il suo sogno di un possibile ruolo nel Napoli. Ecco le sue parole:

“Quando ero piccolo e senza esperienza, hanno creduto in me al Napoli United. Ognuno ha il proprio percorso da dover rispettare e io ho il mio. Non voglio correre, ho 36 anni, sono giovane ancora e devo fare tanta esperienza”.

Ha continuato rilevando le sue ambizioni e commentando l’andamento del Napoli in questa stagione: “Dove voglio arrivare? Ad allenare il Napoli. Papà mi ha insegnato come si gestisce un gruppo e come si motivano i calciatori, per tirare fuori il meglio da loro. Il Napoli quest’anno sta dettando legge sia in Italia che in Europa. Parliamo di una squadra bella da vedere e il suo top player è senza dubbio Spalletti”