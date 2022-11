Da Adani alla proposta di elogio di Infantino: Maradona mai dimenticato!

Che Maradona resterà per sempre nel ricordo dei tifosi napoletani non ci sono dubbi, ma anche le dimostrazioni che il suo eterno ricordo sia un “topos” per tutti gli amanti del calcio arrivano quotidianamente.

Negli scorsi giorni si era nuovamente espresso Lele Adani in merito al ricordo di Maradona e lanciando un forte messaggio anche per i giocatori argentini durante il pre-partita contro il Messico, dicendo:

“Non giocate per Diego, giocate con Diego dentro. Lui sarà sempre ricordato”

Il telecronista della Rai non è stato l’unico recentemente, infatti anche il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fatto una proposta piuttosto suggestiva:

“Maradona per me dovrebbe avere una giornata di festa dedicata ad ogni mondiale, è immortale. Diego ha fatto innamorare interi popoli del calcio.”