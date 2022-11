CorrSport celebra il goal di Zielinski in Qatar: “Manifesto di un progetto partito nel lontano 2004!”

Primo goal napoletano in Qatar realizzato da Piotr Zielinski, “Chi se non lui?” secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che celebra il centrocampista partenopeo descrivendolo come il manifesto del Napoli di Aurelio De Laurentiis:

“Zielinski ha posato la prima pietra nelle statistiche di Qatar 2022, lasciando adagiato un fiocco azzurro sull’uscio degli ottavi, che la Polonia intravede, certificando la consistenza dell’idea avuta da ADL nel 2004, resistendo all’usura e alle tentazioni, sfuggendo all’omologazione, che s’abbevera alle competenze del proprio management e alla capacità di un allenatore di far evolvere il materiale umano a disposizione.

Il Napoli si accomoda nei salotti europei dal 2010, ha sfiorato lo Scudetto in varie circostanze, qualcosina ha pure vinto, e non sono trofei minori, ha saputo ergersi a modello economico-finanziario attraverso la saggezza d’una filosofia che sta lì, ha vacillato come chiunque durante il Covid ma poi è stato ritrascinato nella sua ‘normalità’ con scelte più uniche che rare, in un universo inchiodato ad antichi schemi. Zielinski, goleador neanche tanto occasionale guardando la sua stessa storia, è l’eco di una voce che rappresenta il cambiamento: e c’è un Mondiale che guarda”.