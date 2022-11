Come riportato da Rai1, Antonio Cassano, bombardato di critiche dopo la doppietta di Richarlison contro la Serbia, non si è scomposto e ha continuato a criticare l’attaccante brasiliano con queste parole: : “Non l’ha mai presa – ha detto facendo riferimento alla gara contro la Serbia – ha fatto gol di stinco. Ha sbagliato lo stop e ha fatto un gol clamoroso, non cambio idea e sono coerente: se uno è una pippa resta una pippa“.