Zenga: “Nel Mondiale di Italia 90 Maradona aveva una caviglia gonfissima, ma volle giocare lo stesso”

L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Diego Armando Maradona. L’ex estremo difensore neroazzurro ha raccontato un aneddoto sul fenomeno argentino e su un ricordo che ha di lui. Queste le sue parole: “Ci sono tanti aneddoti su Maradona. Mi ha fatto tanti gol e gli ho parato tanti tiri, ma ricordo benissimo il gol che mi fece a Milano. Stoppò il pallone di petto e tirò al volo, quasi neanche me ne accorsi. Un altro aneddoto è dei Mondiali del 90, non ricordo se prima di Argentina-Brasile o Argentina-Jugoslavia, venne nel ritiro della Nazionale a Marino. Venne perché da noi c’era Carmando e voleva farsi visitare la caviglia. Aveva un melone. al confronto quella di Neymar non è niente. Lui non si lamentò nemmeno, non immaginò mai di non giocare”.