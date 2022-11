Schwoch: “La sosta è un’incognita. Osimhen è una certezza per questo Napoli”

Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a ilnapolionline.com. Queste le sue dichiarazioni: “La sosta è un’incognita. Conoscendo la piazza di Napoli, spero che riprenderanno da dove avevano finito. Il Napoli gioca un calcio spettacolare e continuando lungo questa strada, sarà difficile per le altre squadre. Ormai Osimhen è una certezza, sta facendo un grande salto di qualità quest’anno e le sue giocate sono decisive. Credo che Raspadori sia un giocatori con ampi margini di crescita. Per vederlo con Osimhen si dovrebbe togliere Kvara o uno tra Politano e Lozano. Come sempre sarà Mister Spalletti a decidere”.