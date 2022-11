Napoli: la situazione a fine anno

Attualmente il Napoli è primo in classifica con più di 30 punti e una cinquina di partite vinte e si sta già preparando al match contro l’Udinese previsto per il 12 novembre, poi pausa causa Mondiali. Ma andiamo ad analizzare meglio che cosa sta bollendo in pentola!

La questione calciomercato secondo Paolo Bargiggia

Chiunque bazzichi un minimo di calciomercato, non solo per quanto riguarda il Napoli ma in toto, sa benissimo che uno dei nomi più in vista in questo settore è di certo quello del giornalista sportivo Paolo Bargiggia che, di recente, ha commentato le mosse future dei partenopei.

Nella giornata di martedì 8 novembre, infatti, Bargiggia è intervenuto nel corso di “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’argomento calciomercato dichiarando che “gli obiettivi del Napoli sono tanti. Giuntoli monitora ogni giorno giovani attaccanti, per non farsi trovare impreparato ad una ipotetica partenza di Osimhen. Al momento, però, credo che l’obiettivo primario sia la ricerca di un vice Lobotka”.

Inoltre vi ricordiamo che, su Twitter, è stato lo stesso Bargiggia a commentare in maniera entusiastica l’ultima vittoria del Napoli contro l’Atalanta per 2 a 1 scrivendo che “i tre punti del Napoli a Bergamo valgono almeno il doppio nella corsa scudetto e sono meritati contro un’Atalanta tonica e rabbiosa fino alla fine. Ma la formazione di Luciano Spalletti, che non sbaglia una mossa, ha tenuto alto il livello nonostante le fatiche di Champions League”.

Contro i tedeschi dell’Eintracht Frankfurt

E visto che stiamo parlando proprio di Champions League, non possiamo non citare uno degli eventi più importanti al mondo, che farà letteralmente lievitare il numero delle scommesse sportive online, cioè il sorteggio dei ragazzi di Luciano Spalletti.

Infatti andranno ad affrontare i tedeschi dell’Eintracht Frankfurt il prossimo 15 marzo 2023, presso i ben noti spalti dello Stadio Diego Armando Maradona, ma come l’hanno presa?

Diciamo che gli umori sono misti perché, da una parte, si tira un sospiro di sollievo per non essere finiti contro i consueti “squadroni” che gravitano a livello europeo, ma dall’altra sembra comunque permanere una certa tensione visto che i tedeschi non saranno affatto intenzionati a rendere le cose semplici.

Di ben altro avviso sembrano poi i lettori e gli utenti dei principali media sportivi germanici. In particolar modo i lettori del Frankfurter Rundschau sembrano essere piuttosto preoccupati per lo scontro con il Napoli di Marzo riconoscendolo come la squadra favorita. Non sono però mancati commenti decisamente poco sportivi come “speriamo ci sia un crollo durante l’inverno”, ma per sistemare le cose bisognerà attendere ancora qualche mese.

Verso il ritorno di Hamšík?

La stagione 2007 – 2019 ha visto la discesa in campo del centrocampista Marek Hamšík, attualmente tra le fila dei turchi del Trabzonspor, ed ancora oggi se ne sente la mancanza dopo più di 10 anni in squadra. È stato poi MartinPetras, tra i collaboratori di Hamšík, a dichiarare che anche il centrocampista vorrebbe tornare come dirigente, ma al momento è piuttosto preso dagli impegni con la Trabzonspor e la sua nazionale che lo vorrebbe sul campo. In ogni caso i tifosi, moglie Martina inclusa, premono parecchio, ma Petras ha concluso che “sapremo di più nelle prossime settimane”.