Mondiale 2022 – Le formazioni ufficiali del match tra Argentina e Messico

Alle 20 si sfideranno nell’ultimo match di questo sabato Argentina e Messico, in un match che può essere già da dentro o fuori. L’Albiceleste di Scaloni è chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta nel match inaugurale con l’Arabia Saudita per non rischiare una clamorosa eliminazione. Il ‘Tata’ Martino, argentino di nascita ma ct del Messico potrebbe invece portare il Messico ad un passo dagli ottavi con una vittoria. Il ct argentino Scaloni si affida allo stesso attacco del match con l’Arabia, ovvero Messi, Martinez e Di Maria. Per il Messico attacco a 2 con Lozano e Vega. Queste le formazioni ufficiali del match:

Argentina – Martinez; Montiel; Otamendi; Martinez; Acuna; De Paul; Rodrìguez; Mac Allister, Messi; Di Maria; Martinez

Messico – Ochoa; Moreno; Araujo; Montes; Alvarez; Herrera; Guardado; Chàvez; Gallardo; Lozano; Vega