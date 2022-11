Mondiale 2022 – La Polonia di Zielinski batte per 2-0 l’Arabia Saudita e sale al primo posto

Nel secondo match di questa giornata mondiale si sono affrontate Arabia Saudita e Polonia, nel gruppo C con Argentina e Messico. I polacchi sono riusciti a battere la squadra di Renard con il risultato di 2-0, segnando un gol per tempo e salendo al primo posto. A segno per la nazionale biancorossa il napoletano Piotr Zielinski, primo gol in questa Mondiale per lui e Robert Lewandowski, a segno per la prima volta in un Mondiale. Da sottolineare anche che verso la fine del primo tempo l’Arabia Saudita ha sbagliato un calcio di rigore con Al-Dawasari, che è stato fermato da Szczesny. Ora i polacchi guidano il gruppo C con 4 punti, e la sfida tra Messico e Argentina risulta così già decisiva per l’Albiceleste, che rischia di uscire.