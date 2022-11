Mondiale 2022 – La Francia batte la Danimarca per 2-1 nel segno di Kylian Mbappè, doppietta per lui

Alle 17 si è giocata la seconda partita di giornata del gruppo D, in cui si sono affrontate la Francia campione in carica e la Danimarca. I transalpini hanno vinto il match contro i nordici di Eriksen e Kjaer con il risultato di 2-1. Con questa vittoria ‘Les Bleus’ campioni in carica salgono a 6 punti nel gruppo D e sono la prima squadra qualificata agli ottavi. Per i ragazzi di Dider Deschamps entrambi i gol li ha messi a referto il fenomeno del Psg Kylian Mbappè, che sale così a quota 3 gol in questo Mondiale. I 3 gol sono arrivati tutti nel secondo tempo, e il primo lo segna proprio l’ala dei transalpini al minuto 61. A lui risponde 7 minuti dopo Christensen, ma a 5 minuti dal 90′ è doppietta per il 10. I francesi vincono e si qualificano e la Danimarca si gioca tutto nell’ultimo match con l‘Australia.