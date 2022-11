Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Ottochanel a proposito della lotta scudetto. Queste le sue parole: “Il Napoli ha tante certezze. La squadra di Spalletti ha un grande rendimento e un gioco riconoscibile. Per me la rivale principale sarà l’Inter, per struttura di squadra e potenzialità. Il Milan è meno affamato rispetto all’anno scorso”.