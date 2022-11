Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, non sta trovando tanto spazio dopo il formidabile campionato svolto a Cremona: in queste settimane si sta esercitando nel ruolo di regista in allenamento, ma in quel ruolo c’è Lobotka che è insostituibile.

Per quanto riguarda il suo futuro, in seno al club si stanno facendo dei ragionamenti dove è prevista un’eventuale cessione a titolo temporaneo per permettere al giovane talento di poter farsi le ossa anche in Serie A: e proprio un club di A punta Gaetano.

La sua ex Cremonese, che cerca rinforzi in tutti i reparti, sogna il ritorno del talentino per poter rinforzare il centrocampo, ma l’operazione è ancora alla fase embrionale e i due club devono ancora entrare nel vivo della trattativa.

Fonte: Gazzetta dello Sport.