Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Ci saranno lavori strutturali al Maradona e il miglioramento dei posti dei disabili. I 140 posti saranno incrementati. La statua di Maradona è sotto un’indagine giudiziaria per questo non è possibile esporla all’esterno dello stadio. Avremo modo di omaggiare Diego in tutti i modi: al termine dell’indagine riavremo la statua all’esterno del Maradona“.