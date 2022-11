Damiani: “Napoli squadra molto forte, difficile per le altre rientrare, ha un grande vantaggio sulle altre”

Oscar Damiani, attualmente procuratore ed ex giocatore del Milan ha parlato ai microfoni di Milannews.it della lotta Scudetto. Secondo l’ex calciatore sarà difficile per le squadre dietro il Napoli rientrare nella lotta per la vittoria finale. Queste le sue parole: “Ovvio sia ancora possibile per il Milan difendere lo Scudetto. Il Napoli è una squadra molto forte, ha un grande vantaggio e non sarà facile rientrare nella lotta. Non perché il Milan non farà vittorie e punti, ma perché gli azzurri sono molto forti e attualmente sono i favoriti, Nonostante questo il Milan se la giocherà fino alla fine per i primi posti”