CdS – Il piano del Napoli per il rinnovo di Kvaratskhelia

Nonostante il campionato sia in pausa a causa del Mondiale in Qatar, l’argomento chiave in casa Napoli è il calciomercato, tra nuovi acquisti e rinnovi. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha un piano ben stabilito per rinnovare il contratto del talento georgiano Kvaratskhelia: “Il Napoli ha già inaugurato la campagna dei rinnovi. Anguissa alla vigilia della gara con L’Udinese. Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo saranno i prossimi. Per quanto riguarda Kvara, del suo rinnovo se ne riparlerà in estate, alla fine del campionato”.