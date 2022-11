Calvarese: “Il maxi recupero serve a ristabilire la verità del campo, sarà sperimentato”

Calvarese, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, a proposito del popolare argomento tanto discusso negli ultimi giorni, il maxi recupero. Queste le sue dichiarazioni: “Il maxi recupero serve a ristabilire la verità del campo e poi a dare spettacolo. In Italia siamo abituati a recuperare i minuti facendo uso di sostituzioni, infortuni e comportamenti scorretti. Questo è un tentativo per far capire a tutti che non possono giocarsi solo 42 minuti se lo spettatore ne richiede almeno 70-75. Sono d’accordo con il maxi recupero, va sperimentato”.