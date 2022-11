Tmw – Ancelotti ha scelto Lobotka, pronto l’assalto per giugno. La richiesta del Napoli

Secondo quanto riportato dalla testata Tuttomercatoweb, Carlo Ancelotti avrebbe richiesto Stanislav Lobotka a Florentino Perez, individuandolo come un profilo adatto al Real Madrid. Lo slovacco è stato visto come un possibile innesto nella mediana dei Blancos, visto che Toni Kroos potrebbe ritirarsi a fine stagione e che Luka Modric avrà un anno in più. L’assalto all’ex Celta Vigo potrebbe avvenire nell’estate del 2023. Il Napoli, seppur non alzerà muri per trattenerlo, spara alto per il suo giocatore, valutandolo tra i 55 e i 65 milioni di euro, anche se tutto dipenderà dal finale di stagione.