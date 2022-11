“Sbaglia poco anche se perde Nunez”. Le pagelle di Kim Min-jae

Prova positiva per Kim Min-jae con la sua Corea del Sud contro l’Uruguay. Il difensore sudcoreano del Napoli ha disputato la sua prima gara ai Mondiali contro la nazionale uruguaiana, nella quale ha disputato una gara di spessore, nella quale ha sbagliato pochissimo. Motivo per cui la testata Il Corriere dello Sport gli ha assegnato un voto di 6,5. Non sbaglia niente invece per Tuttosport, che sottolinea la sua tenacia nel proseguire una partita in cui ha avvertito un problema al polpaccio: voto 7. Meno sicuro invece per La Gazzetta dello Sport, che gli rimprovera l’essersi perso Darwin Nunez in un’occasione pericolosa nella quale viene graziato: voto 6.