PSG, Galtier: “Che sorpresa la Juventus fuori in Champions. Napoli cammino incredibile”

Marca ha rilasciato le dichiarazioni di Christophe Galtier. Nell’intervista, il giornalista ha detto la sua sulla fase a gironi di questa Champions e chi vede più in forma per il futuro: “L’obiettivo era almeno superare la fase a gruppi, tifosi e stampa pensano che sia normale, pensavano che il sorteggio fosse facile ma non lo era. In Champions League niente è facile, era anche la prima volta nella storia che c’era un calendario così compatto e difficile, penso sia per questo che certe squadre normalmente abituate a farlo non abbiano superato la fase a gruppi. In tre mesi e mezzo abbiamo giocato per cinque. Che sorpresa veder uscire squadre come Juve, Atletico e Barcellona”.



Chi ha visto più in forma?

“Napoli e Bayern, due cammini incredibili”.