Krol: “Il Napoli merita di arrivare fino in fondo, gioca il miglior calcio in Italia. Mi sarebbe piaciuto giocare con Maradona”

Ruud Krol, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Cosa deve fare questo Napoli per vincere lo scudetto? Tanto dipenderà dalla condizione fisica e psicologica dei calciatori i quali torneranno dai Mondiali. Mi auguro che non ci saranno infortuni per loro. Spalletti sta svolgendo un grande lavoro, ha trovato una quadra con i nuovi arrivi e i calciatori già presenti in rosa. Soltanto con il lavoro duro si può vincere lo scudetto, il Napoli merita di arrivare fino in fondo perché gioca il miglior calcio in Italia e forse attualmente anche in Europa. Quanto influisce il lavoro di un allenatore sui risultati? Gli allenamenti guidati da Spalletti sono esemplari, questo gruppo è il frutto del lavoro, il quale si diverte e vuole vincere qualcosa di importante. Giocare in questa squadra è un grande traguardo, Luciano è un ottimo allenatore. Le sessioni del tecnico iniziano con un torello, ma poi si lavora intensamente. Spalletti, tuttavia, scherza tanto con i propri calciatori, questo è fondamentale per un gruppo di giocatori. Analogie tra Michels e Spalletti? Non ho visto tutti gli allenamenti di Luciano, ma ho notato idee e progetti del lavoro praticato dal Napoli simili ai nostri del passato. Il calcio odierno non mi piace tanto, il Napoli, invece, gioca un calcio differente, costituito da lanci in profondità e verticalizzazioni. Rimorso di non aver giocato con Maradona? Non è stato possibile per il Napoli. Fu ingaggiato Diego per 14/15 miliardi di lire, potevamo fare grandi cose insieme. Maradona non poteva vincere da solo, è stata costruita una grande squadra in passato, la quale insieme all’argentino hanno vinto lo scudetto. Ho giocato contro questo calciatore, ma mai insieme, anche se sarebbe stato molto bello indossare la stessa maglia”.