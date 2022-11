Infantino su Maradona: “Quel che ha fatto Diego per il calcio è unico. Merita la nostra gratitudine”

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha ricordato Diego Armando Maradona, a due anni esatti dalla sua scomparsa. Le sue parole sono state riportate dall’Ansa.

“L’ho sempre detto e posso ripeterlo solo ora, più convinto che mai: quello che Diego ha fatto per il calcio, per far innamorare tutti noi di questo bellissimo gioco, è unico. È, come lui, semplicemente immenso… Diego merita la nostra eterna gratitudine per questo, per averci stupito con il suo incredibile talento e sì, per essere stato così unico: per essere stato Diego Armando Maradona, una leggenda, un eroe e… un uomo. Diego può essere eterno ora, ma per sempre, Diego avrà anche un posto di primo piano nell’incredibile storia di tutte le favole del calcio. Riposa in pace, caro Diego. Ti vogliamo bene”.