Gazzetta – Napoli, prendi Preciado! È uno dei migliori dell’Ecuador

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport ha scritto a proposito di una nuova possibile pista di mercato del Napoli. Secondo la testata infatti, alla dirigenza azzurra potrebbe far comodo Angelo Preciado, terzino destro che bene ha figurato ai Mondiali con l’Ecuador, che milita nel Genk. Ha 24 anni e gioca in Belgio da tre stagioni. Come riportato dalla testata, secondo l’algoritmo di Driblab, il calciatore sarebbe il perfetto sostituto di Giovanni Di Lorenzo, con tutte le possibilità per crescere visti i suoi enormi margini di miglioramento e in futuro guadagnarsi una casacca da titolare.