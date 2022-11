Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli e di Maradona, è intervenuto a Radio Marte: “La morte di Diego mi ha ferito moltissimo e ho scelto il silenzio. Ora torno a parlare perché è giusto ricordare la persona meravigliosa che era. Diego non si può dimenticare, ha dato la vita per tante persone, era generoso e faceva tantissima beneficenza. Il paragone Messi-Maradona? Non esiste proprio. Se ancora oggi Napoli piange per Diego è perché c’è un amore immenso, che condivido”.