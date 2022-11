Bernardeschi: “Kvaratskhelia? Il più forte della Serie A, sarà difficile tenerlo. Juve? A gennaio sarà dura fermarli”

Federico Bernardeschi, calciatore del Toronto, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di vari argomenti, tra cui anche di Khvicha Kvaratskhelia.

“Kvaratskhelia? Per me è il più forte in Serie A, erano anni che non vedevo un calciatore così completo: ha gamba, fisico, corsa e intelligenza, oltre a personalità e una velocità devastante. Il Napoli faticherà a tenerlo in estate. Juventus? Nelle ultime gare ho rivisto una squadra vera, blindata dietro e con enorme qualità davanti per non riuscire a segnare. A gennaio con la rosa al completo sarà dura fermarla”.