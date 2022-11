Esordio amaro per Anguissa al Mondiale che ha visto il suo Camerun perdere 1-0 contro la Svizzera grazie ad un gol di Embolo. Sufficiente la prova del centrocampista del Napoli, così Tuttomercatoweb.com: “Voto 6 – bene in entrambe le fasi, anche se pecca un po’ di lucidità in alcune scelte. Perde qualche pallone di troppo nella ripresa”.