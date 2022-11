Navas disastroso contro la Spagna. I voti dei quotidiani: “7 tiri e 7 gol”

Keylor Navas è stato uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli. La dirigenza aveva intravisto nel portiere costaricano il possibile titolare del nuovo Napoli. Affare che al termine della sessione di calciomercato non si è concretizzato, impedendo così la partenza di Alex Meret. Il forte portiere del Psg però, si è reso autore di una pessima prestazione nella debacle del suo Costa Rica contro la Spagna, dove ha subito ben 7 gol. Motivo per cui sono fioccati voti bassi da parte dei quotidiani sportivi, tra cui un 3 di Tuttosport: “Si era fomentato del fatto che al Psg non lo facessero giocare. Beh, da ieri Donnarumma ha 7 motivi in più per essere titolare”. Non si sono discostate di troppo le altre testate, tra cui la Gazzetta dello Sport che gli ha dato 4: “Nemmeno una parata: 7 tiri e 7 gol. Facile capire perché Donnarumma sia il titolare”.