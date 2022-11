Incredibili avanzamenti dell’informatica nel mondo del calcio

Il mondo moderno del calcio utilizza sempre più spesso la tecnologia informatica per migliorare le prestazioni sia del gioco che degli arbitri. Questo include elementi come la tecnologia indossabile, gli assistenti robotici dell’arbitro, la tecnologia della linea di porta ed altre ancora. Che siate o meno appassionati del gioco, dovreste conoscere questi progressi perché sono a dir poco fenomenali.

Tecnologia della linea di porta

L’utilizzo di tecnologie informatiche per determinare se un pallone ha superato la linea di porta è chiamato goal-line technology (GLT). Questa tecnologia è stata utilizzata per diversi sport e si è dimostrata utile per le partite ad alta intensità. Viene utilizzata ai massimi livelli del calcio. È presente in competizioni internazionali come la Coppa del Mondo.

La GLT utilizza una combinazione di telecamere ad alta velocità collegate a computer e una rete di ricevitori per determinare se la palla ha superato la linea di porta. Quando la palla supera la linea, viene generato un segnale che viene trasmesso a un computer del sistema. Il computer del sistema confronta i vari dati e determina quindi se la palla ha superato la linea e invia un avviso criptato all’orologio dell’arbitro.

La GLT viene utilizzata a livello internazionale perché è più precisa dell’occhio umano. È anche più efficiente del video al rallentatore. Un piccolo errore può fare la differenza in una partita.

Assistenti arbitrali robotici

L’introduzione di un nuovo robot assistente dell’arbitro arbitro fa parte del piano della FIFA per portare la tecnologia nel mondo del calcio. L’organo di governo del calcio mondiale ha testato la tecnologia per oltre un anno. (Ora in azione in questi Mondiali di calcio in Qatar).

Questo avanzato sistema è progettato per effettuare chiamate di fuorigioco in modo più rapido e preciso. Funzionerà attraverso una serie di dati comparati a velocità di gran lunga di quella che può essere la reazione di un essere umano.

Questa tecnologia robotica prende in considerazione la posizione dei giocatori in ogni punto e le dimensioni dei loro piedi. L’intelligenza artificiale utilizzerà quindi i dati per creare una linea di fuorigioco in 3D. Quando un giocatore si trova in posizione di fuorigioco, il sistema di intelligenza artificiale avvisa il team della sala di controllo. La squadra convaliderà la “chiamata” dell’intelligenza artificiale.

Il sistema di tracciamento degli arti utilizza speciali telecamere da stadio per seguire i movimenti dei giocatori. Creerà quindi uno scheletro animato di ciascun giocatore, che verrà utilizzato per effettuare le chiamate di fuorigioco.

Il nuovo sistema dovrebbe prendere decisioni in appena mezzo secondo. Ciò consentirà di accelerare il processo decisionale sulle chiamate di fuorigioco marginali. Anche in questo caso le informazioni possono essere mandate in tempo reale agli arbitri che le useranno per fare le loro scelte.

Tecnologia indossabile

Che si tratti di un pallone da calcio intelligente, di un giubbotto con sensori o di un’app, la tecnologia indossabile sta diventando parte integrante del mondo del calcio. Viene utilizzata per tracciare le prestazioni dei giocatori e anche per monitorare gli infortuni. Viene anche utilizzata per aiutare gli allenatori a pianificare sessioni di allenamento più efficaci.

Le tecnologie sportive indossabili aiutano a ridurre gli infortuni e consentono agli allenatori e agli amministratori delle squadre di eccellere. Inoltre, forniscono agli allenatori e ai club dati molto importanti ed in tempo reale. Questi dati sono fondamentali per le squadre e i club per prendere decisioni più efficaci.

Il Real Madrid, la più grande squadra di calcio del mondo, utilizza la tecnologia atletica indossabile per monitorare le prestazioni dei giocatori. È utilizzata anche dalla NFL e da tutte le squadre degli Stati Uniti.

Anche la nazionale tedesca ha utilizzato la tecnologia indossabile per migliorare il proprio processo decisionale. Ha indossato dispositivi micoach durante le sessioni di allenamento prima della Coppa del Mondo. In seguito ha analizzato i dati per migliorare la propria strategia.

Sistemi elettronici di monitoraggio delle prestazioni

Diversi campionati sportivi hanno iniziato ad adottare sistemi di tracciamento dei giocatori e sembra che la tecnologia stia prendendo piede. Tuttavia, la tecnologia non è sempre disponibile per tutti e può comportare ostacoli e opposizioni.

I sistemi elettronici di tracciamento delle prestazioni sono dispositivi indossabili che aiutano gli allenatori a monitorare le prestazioni dei giocatori, comprese le posizioni, i salti, il battito cardiaco e lo sforzo. Possono anche essere utilizzati per rilevare l’erba o la linea di porta e persino misurare l’effetto di un colpo di testa o di una scivolata.

Questi dispositivi sono abbinati a sensori, accelerometri e giroscopi. Vengono indossati sul corpo dei giocatori, tra le scapole, e sono sostenuti da un gilet che assomiglia a un reggiseno sportivo. I produttori di solito abbinano un EPTS a un cardiofrequenzimetro o ad altri dispositivi di monitoraggio.

Il progetto EPTS Quality Project è stato avviato dal professor Robert Aughey della Victoria University in Australia e mira a valutare l’accuratezza dei sistemi di tracciamento degli atleti.

In conclusione

Gli organizzatori di calcio e dello sport in generale sono sempre alla ricerca di modi innovativi per migliorare la loro capacità di gestire le partite, immergere i tifosi nell’azione e dare maggiore spessore all’esperienza dei loro spettatori.

Era solo questione di tempo prima che uno degli sport più redditizi e popolari del mondo cominciasse a fare uso della tecnologia contemporanea per migliorarne l’efficienza. Altri sport come la formula 1 e il MotoGP sono ben noti per usare tecnologie avanzatissime. Il calcio ed altri sport come il tennis ad esempio, hanno iniziato più tardi ad investire in ricerca e sviluppo, ma adesso finalmente pare proprio che ci siamo.