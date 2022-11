Antonio Iannone, ex arbitro dell’AIA, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del maxi recupero visto in tutte le prime partite di questo Mondiale. Ecco le sue parole:

“Maxi recupero? Sono favorevole, ma tutto ciò va organizzato. Da quanto visto in Serie A e nelle competizioni europee, si calcola un recupero quantificato su sostituzioni e interventi dello staff medico. Nei Mondiali è stato modificato, dando la possibilità agli arbitri di recuperare anche il tempo perso durante le esultanze per i gol. A me piace tanto la spettacolarità, così da assistere a un calcio sempre più giocato. Approvo questa nuova filosofia imposta nel Mondiale, ma dovrebbe essere migliorata l’esecuzione per rendere tutto più efficace”.