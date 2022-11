Camerun, sconfitta per 1-0 contro la Svizzera. 90 minuti per un buon Anguissa

Inizia con una sconfitta il cammino ai Mondiali del Camerun di André-Frank Zambo Anguissa. I Leoni Indomabili sono stati sconfitti dalla Svizzera con il risultato di 1-0, e vedono diminuire le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Gli africani hanno disputando un buon primo tempo, per poi pagare la minor esperienza e tenacia rispetto agli avversari. A decidere la gara è stato il gol di Breel Embolo, al minuto 48. Il centrocampista partenopeo, tra i migliori della compagine camerunese, ha disputato tutta la gara in campo. Il giocatore, al minuto 68′, si è reso protagonista di un salvataggio miracoloso nella sua area di rigore, impedendo il raddoppio degli elvetici togliendo la disponibilità del pallone ad Embolo schierato in buonissima posizione.