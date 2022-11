L’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, è stato intervistato ai microfoni di One Station Radio.

Quest’ultimo, interrogato sulla squadra candidata al tricolore in Serie A, non ha avuto alcun dubbio prima di rispondere: “Per lo scudetto la mia favorita è senza alcun dubbio il Napoli”. Senza alcun dubbio, per Tavecchio i favoriti assoluti per alzare la coppa dello scudetto rimangono gli azzurri.