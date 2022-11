Finisce il primo tempo di Belgio-Canada con i diavoli rossi avanti nel punteggio per 1 a 0. I belgi chiudono in vantaggio grazie a un bel gol al volo di Batshuayi, ma per il momento chi si prende la scena è Courtouis. Il portiere dei Galacticos si esalta parando sia il rigore ai canadesi che altri tiri verso lo specchio della porta. Risultato bugiardo perché il Canada meritava il vantaggio, giocando un ottimo calcio.