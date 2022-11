Orlando: “Ho un consiglio per il Napoli, c’è la possibilità di aprire un ciclo”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni durante Maracanà, programma in onda su TMW Radio.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli sta facendo benissimo finora, ma mi sento di dare un consiglio di mercato ad Aurelio De Laurentiis e a Cristiano Giuntoli. Occorre prolungare il contratto a giocatori importanti che stanno rendendo tanto e bene credo sia la cosa più giusta da fare adesso. Certo, dovessero arrivare cifre folli devi ragionare, ma io credo si possa aprire un ciclo”.

Sul Mondiale in Qatar: “La clamorosa sconfitta dell’Argentina? Ho avuto l’impressione che l’Albiceleste fosse entrata in campo pensando che fosse facile, un errore che non puoi permetterti. Ha trovato di fronte una squadra come l’Arabia Saudita fisicamente straripante e brava tatticamente. Scaloni forse ha sbagliato anche il modulo. Due azioni subite, due gol presi. Qualcosa va rivisto”.

Sul calciatore del Milan Charles De Ketelaere: “Si vede che è impaurito, ora sbaglia anche lo stop semplice o il passaggio, quando è così è perché hai paura a fare tutto. Bisogna dare tempo”.