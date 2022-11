Fabio Cesar Montezine, ex calciatore azzurro e allenatore in Qatar, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Napoli e del Napoli. Ecco in seguito le sue parole:

“Il Napoli lo seguo sempre, ho amici napoletani in Qatar, ci ritroviamo, vediamo le partite insieme. Napoli è sempre con me, è una città che mi ha abbracciato, mi ha dato tanto in periodi non bellissimi, resta la mia squadra del cuore. Si può continuare a sognare e anzi, non svegliateci prima di giugno!”